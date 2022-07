La Luiss forma i manager della sostenibilità. Nuovo corso promosso da Confindustria e Federmanager (Di venerdì 8 luglio 2022) Il dibattito sulla transizione energetica, in Italia e in Europa, denota troppo spesso scarsa consapevolezza, argomentazioni ideologiche e assenza di visione strategica. Il Paese ha bisogno di competenze e professionalità che siano in grado di guidare un processo di crescita sostenibile, in termini ambientali, economici e sociali. Se ne è parlato a Roma alla Luiss School of European Political Economy, alla presentazione del programma di Executive seminar “Energie in transizione per un mondo sostenibile”, organizzato da Confindustria Energia e da Federmanager, per promuovere una maggiore comprensione e consapevolezza sulle dimensioni della sostenibilità e sulle sue diverse opportunità per la società.«Solo promuovendo un percorso culturale di confronto e con uno sguardo olistico al mondo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Il dibattito sulla transizione energetica, in Italia e in Europa, denota troppo spesso scarsa consapevolezza, argomentazioni ideologiche e assenza di visione strategica. Il Paese ha bisogno di competenze e professionalità che siano in grado di guidare un processo di crescita sostenibile, in termini ambientali, economici e sociali. Se ne è parlato a Roma allaSchool of European Political Economy, alla presentazione del programma di Executive seminar “Energie in transizione per un mondo sostenibile”, organizzato daEnergia e da Feder, per promuovere una maggiore comprensione e consapevolezza sulle dimensionie sulle sue diverse opportunità per la società.«Solo promuovendo un perculturale di confronto e con uno sguardo olistico al mondo ...

