La Lega contro cannabis e ius scholae, da Giorgetti invito alla prudenza (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Ancora non sono state definite le modalità nei dettagli. Ma la riunione con i deputati è servita a Matteo Salvini per preparare e motivare i 'suoi' alla battaglia della prossima settimana. La Lega "farà tutto il possibile" per bloccare le proposte di legge su ius scholae e depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis, qualora arrivassero alla discussione dell'Aula, ha affermato il capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari, confermando la decisione di procedere con l'ostruzionismo parlamentare. "La Lega si metterà giustamente di traverso con tutti i mezzi possibili", ha assicurato anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il quale, dal suo ruolo, ha tenuto a precisare che su ius scholae e ...

