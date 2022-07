La giuria del Premio Pavese in trasferta all’Accademia della Crusca (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono iniziati i lavori della Fondazione Cesare Pavese per l’edizione 2022 del Premio Pavese. La giuria, questa volta, ha deciso di riunirsi non in Piemonte, come aveva sempre fatto, ma a Firenze, nella sede dell’Accademia della Crusca, con cui è stata avviata una cordiale collaborazione. “Questo è anche un modo per sottolineare il valore nazionale dell’iniziativa, che è ben radicata nelle tradizioni del Piemonte e delle Langhe, ma, come del resto avrebbe auspicato Cesare Pavese, non è destinata a chiudersi in un orizzonte locale, ma a guardare all’intera letteratura ed editoria italiana”, sottolinea un comunicato della Fondazione. Nel tempio della nostra lingua, nella suggestiva Sala delle Pale, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono iniziati i lavoriFondazione Cesareper l’edizione 2022 del. La, questa volta, ha deciso di riunirsi non in Piemonte, come aveva sempre fatto, ma a Firenze, nella sede dell’Accademia, con cui è stata avviata una cordiale collaborazione. “Questo è anche un modo per sottolineare il valore nazionale dell’iniziativa, che è ben radicata nelle tradizioni del Piemonte e delle Langhe, ma, come del resto avrebbe auspicato Cesare, non è destinata a chiudersi in un orizzonte locale, ma a guardare all’intera letteratura ed editoria italiana”, sottolinea un comunicatoFondazione. Nel tempionostra lingua, nella suggestiva Sala delle Pale, la ...

Pubblicità

EBustreo : Io e la mia collega/amica siamo state scelte nella giuria di un festival del cinema locale. Siamo serie e affidabi… - ValentinaFascia : RT @AccademiaCrusca: #PremioPavese2022 - Fondazione Cesare Pavese Per l'edizione 2022 del Premio Pavese la Giuria ha deciso di riunirsi non… - bookciak : Presidente di giuria della XI Edizione del Premio Bookciak, Azione! sarà: Cecilia Strada @cecilia_strada - missesoxytocin : RT @Cucina_Italiana: Aperto il bando di concorso per la 3a edizione del #PremioMesa: c'è tempo fino al 30 settembre. E in giuria c'è anche… - BBEditore : Dopo la splendida avventura del #premiostrega2022 con #MarcoAmerighi nella cinquina dei finalisti con «Randagi» vog… -