La giornalista Greta Beccaglia palpeggiata in diretta tv Chiesto il rinvio a giudizio per il tifoso. È giusto? VOTA (Di venerdì 8 luglio 2022) Una manata al fondoschiena della intervistatrice, poi il tifoso si dileguò tra la folla che abbandonava lo stadio Castellani di Empoli (Firenze). Quell'immagine, ripresa in diretta tv al termine della partita Empoli- Fiorentina la sera del 27 novembre 2021 fece il giro del web. Segui su affaritaliani.it

