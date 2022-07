La Germania schianta il Brasile per 7-1 al Mineirao – 8 luglio 2014 – VIDEO

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’8, nella semifinale dei Mondiali, lailpadrone di casa per 7-1 alUn tempo era stato il Maracanazo è turbare il sonno e il sogno dei tifosi brasiliani. In epoca decisamente più recente, il fantasma è tornato ad aleggiare su un’intera nazione con il Mineirazo. Ovvero la semifinale dei Mondiali, disputati dalpadrone di casa alcontro la. Risultato? Un clamoroso 7-1 per i teutonici. Un’incredibile partita che, al 29? del primo tempo, vede i tedeschi avanti per 5-0 nello stupore e nell’incredulità generale. In rete Muller, Klose, due volte Kroos e Khedira. Prima che, nella ripresa, una doppietta di Schurrle porti il risultato sul ...

