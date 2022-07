La frase del tifoso della Juve a Di Maria dopo le visite mediche (Di venerdì 8 luglio 2022) TORINO - Bagno di folla per Angel Di Maria . Il nuovo acquisto della Juventus, si è sottoposto alla visite mediche di rito presso il J Medical. Ad attenderlo, all'uscita dalla clinica, un centinaio di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022) TORINO - Bagno di folla per Angel Di. Il nuovo acquistontus, si è sottoposto alladi rito presso il J Medical. Ad attenderlo, all'uscita dalla clinica, un centinaio di ...

Pubblicità

mermadja : A PENSARCI CHE CAZZO VUOL DIRE QUELLA FRASE PERCHE DOVRESTI DIRE UNA COSA DEL GENERE È VERAMENTE PROBLEMATICO - sportli26181512 : La frase del tifoso della Juve a Di Maria dopo le visite mediche: Bagno di folla per l'argentino all'uscita del J M… - dastjpopino : RT @Libero_official: Il professor #Zangrillo contro i 'lavativi seriali del #Covid': positivi e a casa da lavoro, anche senza sintomi. 'Cos… - Pantalaimon83 : @Emm_Manzari E non ho messo nemmeno la frase del cane e dell'asino - cose_di_pazzii : @JessSelassie Non so della spillata, ma la 'frase fatta' che dico, non significa sentirsi tutti i giorni per parlar… -