La famiglia di One Tree Hill si stringe intorno a Bevin Prince dopo la morte del marito, stroncato da un fulmine a 33 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) Un terribile lutto ha colpito Bevin Prince, l’attrice cha interpretato il ruolo di Bevin Mirskey in One Tree Hill: suo marito William Friend è morto a soli 33 anni per un evento rarissimo, colpito da un fulmine. La tragedia è avvenuta nella Carolina del Nord durante il fine settimana festivo del 4 luglio. Le ex costar di One Tree Hill si sono strette intorno alla collega mostrando cordoglio e supporto, nonché ricordando la vittima sui social media. Friend era amministratore delegato di Bisnow, una società di media digitali multipiattaforma. Proprio la compagnia ha pubblicato la terribile notizia su Instagram il 6 luglio: “Con profonda tristezza condividiamo alcune notizie estremamente difficili: ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Un terribile lutto ha colpito, l’attrice cha interpretato il ruolo diMirskey in One: suoWilliam Friend è morto a soli 33per un evento rarissimo, colpito da un. La tragedia è avvenuta nella Carolina del Nord durante il fine settimana festivo del 4 luglio. Le ex costar di Onesi sono strettealla collega mostrando cordoglio e supporto, nonché ricordando la vittima sui social media. Friend era amministratore delegato di Bisnow, una società di media digitali multipiattaforma. Proprio la compagnia ha pubblicato la terribile notizia su Instagram il 6 luglio: “Con profonda tristezza condividiamo alcune notizie estremamente difficili: ...

Pubblicità

bakedngrilled : One of those days in which I wish che arrivasse uno mi sparasse in testa e in cambio desse 10milioni di € alla mia… - _an0therw0rld : Questi chirurghi che si rifiutano di fare certe pratiche per qualsivoglia desiderio di una futura famiglia gonna ca… - SandraCeradini : RT @Donatel09064683: @fendente1 @massimo4951 Per ONE basta gabbie ????serve una famiglia che lo ami e che gli faccia dimenticare la ferocia… - IamFaust_One : RT @NicoSchila: Il corteggiamento della famiglia #Berlusconi ai coniugi #Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del #Monza che lo sogna c… - Donatel09064683 : @fendente1 @massimo4951 Per ONE basta gabbie ????serve una famiglia che lo ami e che gli faccia dimenticare la fero… -