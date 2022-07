La famiglia Ciatti farà ricorso contro la sentenza spagnola

Pubblicità

ciafapino : Un italiano vale molto meno di uno straniero per le giustizie mondiali Omicidio Ciatti: Bissoultanov condannato al… - franser_real : Omicidio Ciatti: Bissoultanov condannato al minimo della pena - CristinaMolendi : @Giuliorm1 @alessan47586283 Giulio hai ragione. Ma bisogna trovarsi. Alla famiglia Ciatti hanno ammazzato un ragazz… -

Grande il dolore delladi Niccolòdopo la sentenza beffa della corte spagnola, che ha condannato a soli 15 anni , il minimo della pena, l'assassino del giovane di Scandicci ucciso nel 2017 in Spagna, durante ...Leggi anche > Niccolò, 15 anni al ceceno Bissoultanov. Il padre: 'Una vergogna, il minimo ... con tutte le spese che ci sono da sostenere, gli affitti, i servizi, magari hai unae non ...Il padre di Niccolò Ciatti si sfoga dopo la condanna a soli 15 anni all'assassino del figlio da parte del Tribunale spagnolo ...Il genitore del 21enne ucciso: in Spagna: «La pena di soli 15 anni al ceceno Mi ha fatto male, una sentenza beffa. La giustizia in questo mondo è come una bilancia impazzita» ...