La dolcissima dedica dal palco di Jovanotti per la figlia

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il tour estivo sulle spiagge italiane di, il Jova Beach Party 2022, è ufficialmente iniziato il weekend scorso sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, culminato in un momento speciale tra lui e la sua unica, Teresa Cherubini. Sabato 2 e domenica 3 luglio la spiaggia Bell’Italia, a Lignano Sabbiadoro, è stata riempita da 60mila persone accorse per cantare e ballare sulle note dei più grandi successi di. Tra il pubblico c’era anche ladel cantautore, Teresa Cherubini, 24 anni, nata nel 1998 dalla storia d’amore dicon Francesca Valiani. La ragazza si è laureata a maggio in una delle migliori scuole del mondo nel settore dell’arte, la School of visual art di New York, come ha annunciato tramite i social: il suo sogno è infatti quello di diventare disegnatrice di ...

Pubblicità

infoitcultura : Vasco Rossi e la dolcissima dedica alla moglie Laura: 'Hai dato ordine alla mia vita' - occhio_notizie : La dolcissima dedica di papà Lorenzo alla sua Teresa durante il #Jova Beach Party 22? - telodogratis : Vasco Rossi e la dolcissima dedica alla moglie Laura: “Hai dato ordine alla mia vita” - redazionerumors : Il cantante rock si sbilancia su Instagram e fa una dolcissima dedica alla sua compagna di vita Laura - thatsmeannaaa : @aquillasmater Michi niente hanno finalmente confermato tutto apposto niente di che possiamo tornare alle nostre vi… -

Una leonessa sul palco e mammanel tempo libero . Così Laura Pausini si mostra al suo pubblico, il video in barca al ... così Laura commuove i fan con la sua dolcealla famiglia. La ...Anniversario di Matrimonio per Vasco Rossi, che oggi festeggia 10 anni di unione con la sua Laura. Suo amore di sempre. Per l'occasione il rocker emiliano ha affidato ai social una: 'Con la Laurina - ha scritto - qualche decennio prima di sposarci... abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a ...Una leonessa sul palco e mamma dolcissima nel tempo libero. Così Laura Pausini si mostra al suo pubblico, il video in barca al tramonto mentre gioca con la piccola Paola diventa ...Buon compleanno Stash! Il frontman dei The Kolors compie 33 anni, a festeggiare con lui in Costiera Amalfitana la bella Giulia Belmonte. Quest'anno Stash ha ricevuto in anticipo ...