La disfatta in Ucraina e la tragedia economica della Russia (Di venerdì 8 luglio 2022) La guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina non è una rivendicazione storica di territori appartenenti a Mosca o la reazione all’espansione della Nato. È banalmente il folle desiderio di Vladimir Putin e della sua cricca di nazionalisti di stabilire un nuovo ordine mondiale in cui la Russia giochi alla pari con l’Occidente e gli Stati Uniti in particolare, e non in una condizione di subordinazione determinata dalla enorme distanza di mezzi economici e di prospettive di sviluppo. Come tutte le guerre ha implicazioni economiche di vasto respiro che stiamo probabilmente sottovalutando, anche travolti dalle drammatiche notizie di morti civili e devastazioni che arrivano ogni giorno. L’economia russa prima della guerra aveva un prodotto interno lordo di circa 1800 miliardi di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) La guerra che laha scatenato contro l’non è una rivendicazione storica di territori appartenenti a Mosca o la reazione all’espansioneNato. È banalmente il folle desiderio di Vladimir Putin esua cricca di nazionalisti di stabilire un nuovo ordine mondiale in cui lagiochi alla pari con l’Occidente e gli Stati Uniti in particolare, e non in una condizione di subordinazione determinata dalla enorme distanza di mezzi economici e di prospettive di sviluppo. Come tutte le guerre ha implicazioni economiche di vasto respiro che stiamo probabilmente sottovalutando, anche travolti dalle drammatiche notizie di morti civili e devastazioni che arrivano ogni giorno. L’economia russa primaguerra aveva un prodotto interno lordo di circa 1800 miliardi di ...

Pubblicità

Emilio09006503 : RT @MisantropoDiss1: @verso_il_fronte Infatti l'inverno fù la disfatta per le Truppe di Napoleone in Russia ,e tragedia per le Armate Itali… - MisantropoDiss1 : RT @MisantropoDiss1: @verso_il_fronte Infatti l'inverno fù la disfatta per le Truppe di Napoleone in Russia ,e tragedia per le Armate Itali… - verso_il_fronte : RT @MisantropoDiss1: @verso_il_fronte Infatti l'inverno fù la disfatta per le Truppe di Napoleone in Russia ,e tragedia per le Armate Itali… - MisantropoDiss1 : @verso_il_fronte Infatti l'inverno fù la disfatta per le Truppe di Napoleone in Russia ,e tragedia per le Armate It… - Pietro_Otto : La disfatta dell’Ucraina – MN #175 | Mazzoni News Lungo ma molto istruttivo -