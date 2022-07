La Corsa de’ Noantri torna domenica 17 luglio. Barbaro: «Verso un ritorno alla normalità» (Di venerdì 8 luglio 2022) Si terrà domenica 17 luglio la Corsa de’ Noantri, la gara podistica legata al calendario degli eventi in programma per la “Festa de’ Noantri”. Il tradizionale appuntamento dello storico quartiere romano di Trastevere in cui si celebra tra le altre cose la Madonna de’ Noantri, quella chiamata dai romani “Fiumarola”: la statua della Vergine Maria in legno di cedro fu rinvenuta nel fiume Tevere nel 1535. La competizione sportiva torna dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza pandemica. La Corsa de’ Noantri Nel 2019 furono oltre 600 i podisti alla partenza e a tagliare per primo il traguardo fu Rafal Andrzej Nordwing dell’Asd LBM Sport Team con il tempo di 21:57. Tra le donne, Lucia Mitideri (Atletica Acqua ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Si terrà17lade’, la gara podistica legata al calendario degli eventi in programma per la “Festa de’”. Il tradizionale appuntamento dello storico quartiere romano di Trastevere in cui si celebra tra le altre cose la Madonna de’, quella chiamata dai romani “Fiumarola”: la statua della Vergine Maria in legno di cedro fu rinvenuta nel fiume Tevere nel 1535. La competizione sportivadopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza pandemica. Lade’Nel 2019 furono oltre 600 i podistipartenza e a tagliare per primo il traguardo fu Rafal Andrzej Nordwing dell’Asd LBM Sport Team con il tempo di 21:57. Tra le donne, Lucia Mitideri (Atletica Acqua ...

