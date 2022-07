La confessione dell’ex militare che ha ucciso Shinzo Abe: «Ho mirato per ammazzarlo: ero insoddisfatto» – Il video (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex militare Yamagami Tetsuya ha sparato per uccidere l’ex premier giapponese Shinzo Abe. È lui stesso a confessare alla polizia citata dalla tv Nhk, subito dopo l’arresto. L’uomo di 41 anni è riuscito nel suo intento con due colpi, uno sul fianco destro di Abe e l’altro al collo. Una volta esplosi i colpi con la sua arma artigianale, gli agenti dei servizi segreti lo hanno placcato, lui ha provato a scalciare cercando di resistere all’arresto, ma è stato subito immobilizzato. «Ero frustrato e insoddisfatto di Shinzo Abe – ha poi ammesso agli agenti – ho mirato per ucciderlo». L’ex premier giapponese è morto in ospedale dopo circa quattro ore dal ferimento, durante le quali i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. La polizia di Nara citata da Kyodo News ha poi riferito che l’ex ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’exYamagami Tetsuya ha sparato per uccidere l’ex premier giapponeseAbe. È lui stesso a confessare alla polizia citata dalla tv Nhk, subito dopo l’arresto. L’uomo di 41 anni è riuscito nel suo intento con due colpi, uno sul fianco destro di Abe e l’altro al collo. Una volta esplosi i colpi con la sua arma artigianale, gli agenti dei servizi segreti lo hanno placcato, lui ha provato a scalciare cercando di resistere all’arresto, ma è stato subito immobilizzato. «Ero frustrato ediAbe – ha poi ammesso agli agenti – hoper ucciderlo». L’ex premier giapponese è morto in ospedale dopo circa quattro ore dal ferimento, durante le quali i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. La polizia di Nara citata da Kyodo News ha poi riferito che l’ex ...

Pubblicità

Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: 41 anni, ex militare della Marina giapponese, l'attentatore si è servito di un'arma artigianale, passata inosservata tra la f… - Dome689 : RT @Open_gol: 41 anni, ex militare della Marina giapponese, l'attentatore si è servito di un'arma artigianale, passata inosservata tra la f… - Open_gol : 41 anni, ex militare della Marina giapponese, l'attentatore si è servito di un'arma artigianale, passata inosservat… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino nel cast di Tale e Quale Show? La confessione dell'ex gieffina -