**L.elettorale: Nazareno, Pd per riforma ma no blitz, discussione seria con tutti** (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Nessun blitz. Nessun tavolo ristretto. E nessuna proposta ufficiale in campo. Ma la volontà di cambiare "una legge pessima" e di farlo attraverso una "discussione seria e approfondita con tutte le forze politiche in Parlamento" con l'obiettivo di raggiungere una "intesa larga". Dal Nazareno la mettono così sulla riforma della legge elettorale. Il punto di partenza, si spiega, è che sarebbe importante modificare una legge, il Rosatellum, che più volte Enrico Letta ha definito "la peggiore delle leggi" possibile. Con quale metodo? Per il Pd la strada maestra è quella del confronto con tutte le forze politiche. Una puntualizzazione anche rispetto a indiscrezioni su un dialogo avanzato con la Lega. "Niente blitz o fughe in avanti. Serve ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Nessun. Nessun tavolo ristretto. E nessuna proposta ufficiale in campo. Ma la volontà di cambiare "una legge pessima" e di farlo attraverso una "e approfondita con tutte le forze politiche in Parlamento" con l'obiettivo di raggiungere una "intesa larga". Dalla mettono così sulladella legge. Il punto di partenza, si spiega, è che sarebbe importante modificare una legge, il Rosatellum, che più volte Enrico Letta ha definito "la peggiore delle leggi" possibile. Con quale metodo? Per il Pd la strada maestra è quella del confronto con tutte le forze politiche. Una puntualizzazione anche rispetto a indiscrezioni su un dialogo avanzato con la Lega. "Nienteo fughe in avanti. Serve ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - Agenzia_Ansa : Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale. L'ex primo ministro è deceduto… - vaticannews_it : L'ex premier giapponese #ShinzoAbe è morto, vittima di un attentato. Arrestato un quarantenne che ha sparato due co… - DolfoEnrico : RT @GiorgiaMeloni: Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l’ex capo del governo #ShinzoAbe è stato ucciso da alcuni colp… - TV7Benevento : **L.elettorale: Nazareno, Pd per riforma ma no blitz, discussione seria con tutti** - -