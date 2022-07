L.elettorale: La Russa, 'proporzionale con premio? Accettabile ma non ci fidiamo' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Un proporzionale con il premio di maggioranza? "Accettabile, del resto era la mia proposta. Ma, in certe cose, sai da dove parti e non sai dove arrivi.... Noi non ci fidiamo". Ignazio La Russa risponde così all'Adnkronos in merito ai contatti in corso tra le forze politiche su una possibile riforma della legge elettorale. Senatore La Russa, si dice che Fdi stia avendo contatti con il Pd sulla riforma, è così? "No, non ci sono contatti. Noi stiamo monitorando con attenzione quello che fanno gli altri e abbiamo chiarito molto bene che, anche se si partisse con un testo tutto sommato non da scartare, poi non si sa come si va a finire". Di che testo si parla? "Sento di un proporzionale con il premio di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Uncon ildi maggioranza? ", del resto era la mia proposta. Ma, in certe cose, sai da dove parti e non sai dove arrivi.... Noi non ci". Ignazio Larisponde così all'Adnkronos in merito ai contatti in corso tra le forze politiche su una possibile riforma della legge. Senatore La, si dice che Fdi stia avendo contatti con il Pd sulla riforma, è così? "No, non ci sono contatti. Noi stiamo monitorando con attenzione quello che fanno gli altri e abbiamo chiarito molto bene che, anche se si partisse con un testo tutto sommato non da scartare, poi non si sa come si va a finire". Di che testo si parla? "Sento di uncon ildi ...

