Kyrgios: «Volevo giocare contro Nadal. È uno shock avere tre giorni liberi, sono nervoso e non mi capita mai» (Di venerdì 8 luglio 2022) Nick Kyrgios è in finale a Wimbledon dopo il ritiro di Rafa Nadal per infortunio. Oggi l’australiano ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport. Ha iniziato parlando di una foto condivisa sui social, che lo ritrae bambino con la racchetta in mano. «Guardate la foto, guardate chi ero. A Canberra, su dei campi orribili. Guardate dove sono arrivato: alla finale di Wimbledon. Spero possa essere d’ispirazione per ogni bambino che è fuori dal giro giusto o che riceve commenti negativi, spero che significhi che è possibile: non smettete di crederci, dovete credere in voi stessi. Diciamo che ero un bambino affamato: nella foto sembravo Manny di ‘Modern Family’». Kyrgios avrebbe voluto giocare la semifinale. «Non è il modo in cui Volevo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Nickè in finale a Wimbledon dopo il ritiro di Rafaper infortunio. Oggi l’australiano ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport. Ha iniziato parlando di una foto condivisa sui social, che lo ritrae bambino con la racchetta in mano. «Guardate la foto, guardate chi ero. A Canberra, su dei campi orribili. Guardate dovearrivato: alla finale di Wimbledon. Spero possa essere d’ispirazione per ogni bambino che è fuori dal giro giusto o che riceve commenti negativi, spero che significhi che è possibile: non smettete di crederci, dovete credere in voi stessi. Diciamo che ero un bambino affamato: nella foto sembravo Manny di ‘Modern Family’».avrebbe volutola semifinale. «Non è il modo in cui...

