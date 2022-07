Koulibaly, Skriniar, De Ligt e co.: i soldi si spendono in difesa (Di venerdì 8 luglio 2022) Luglio sarà il mese dei grandi difensori: da Koulibaly a Skriniar, da De Ligt a Bremer si spenderà più dietro che davanti La forte accelerata della Juve sul fronte Koulibaly l’ennesimo indizio di quel che potrà essere nel mese di luglio. I grandi difensori, merce rara e pregiata per eccellenza, destinati a occupare le prime pagine di calciomercato e riempire (o svuotare) le casse. Sin qui i trasferimenti più onerosi sono stati quelli di Tchouameni (80 milioni versati dal Real al Monaco), Darwin Nunez (75 dal Liverpool al Benfica) e Haaland (circa 60 dal City al Dortmund ma con clausola ad abbassare una cifra potenzialmente doppia). Dunque due bomber di razza battuti da un mediano in una speciale classifica che potrebbe essere rivoluzionata proprio dai corazzieri della difesa. I 75 milioni che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Luglio sarà il mese dei grandi difensori: da, da Dea Bremer si spenderà più dietro che davanti La forte accelerata della Juve sul frontel’ennesimo indizio di quel che potrà essere nel mese di luglio. I grandi difensori, merce rara e pregiata per eccellenza, destinati a occupare le prime pagine di calciomercato e riempire (o svuotare) le casse. Sin qui i trasferimenti più onerosi sono stati quelli di Tchouameni (80 milioni versati dal Real al Monaco), Darwin Nunez (75 dal Liverpool al Benfica) e Haaland (circa 60 dal City al Dortmund ma con clausola ad abbassare una cifra potenzialmente doppia). Dunque due bomber di razza battuti da un mediano in una speciale classifica che potrebbe essere rivoluzionata proprio dai corazzieri della. I 75 milioni che ...

mauro_marley : 40...giusto giusto quelli per Koulibaly. Se quelli non vendono Skriniar manco un pacco di sigarette si possono comp… - FulvioIac : @Scuffi_official Bremer è da rivedere, koulibaly ottimo fino a 2 anni fa, skriniar è un bel macellaio... - simogattok : Te la sei un pò presa, il ragionamento implicito era che se l'Inter per Skriniar e il Napoli per Koulibaly, chiedon… - Scuffi_official : Tutti gli anni gli va bene, incredibile. Io vorrei sapere come cazzo una società possa offrire 80 milioni per de li… - VizzinoD : @MarcoBarzaghi @sportmediaset Basta lukaku , guardiamo avanti! Anche perché se la juve prende koulibaly, zaniolo ,… -