Koulibaly, in caso di addio il Napoli pensa a Milenkovic (Di venerdì 8 luglio 2022) Corriere dello Sport – . Kalidou Koulibaly è nel mirino di Spalletti. Difatti, il tecnico non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 luglio 2022) Corriere dello Sport – . Kalidouè nel mirino di Spalletti. Difatti, il tecnico non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

sscalcionapoli1 : CdS – Il Napoli ha individuato l’erede di Koulibaly (in caso di addio) - jimmy_goat_ : RT @capuanogio: #DeLigt vicinissimo al #BayernMonaco, la #Juventus vuole #Koulibaly ma valuta anche #Acerbi nel caso il senegalese non dove… - SiamoPartenopei : CdS - Il Napoli ha individuato l'erede di Koulibaly (in caso di addio) - germanocassese : RT @capuanogio: #DeLigt vicinissimo al #BayernMonaco, la #Juventus vuole #Koulibaly ma valuta anche #Acerbi nel caso il senegalese non dove… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #DeLigt vicinissimo al #BayernMonaco, la #Juventus vuole #Koulibaly ma valuta anche #Acerbi nel caso il senegalese non dove… -