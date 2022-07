Kiss Kiss Napoli: “Deulofeu sono ore caldissime per il Napoli” (Di venerdì 8 luglio 2022) Gerard Deulofeu è il nome più calcio per il calciomercato in entrata del Napoli. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il giocatore ma non ha affondato il colpo con l’Udinese. Quindi non è che manca l’intesa tra Pozzo e De Laurentiis, semplicemente non è stata ancora cercata perché il Napoli prima deve vendere. Ultime notizie sulla trattativa Napoli-Udinese per Deulofeu le dà Radio Kiss Kiss Napoli, con Lucio Pengue che dice: “Posso affermare con estrema certezza che il Napoli considera Deulofeu come la primissima scelta per il suo attacco. La trattativa con l’Udinese è molto calda proprio in queste ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Gerardè il nome più calcio per il calciomercato in entrata del. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il giocatore ma non ha affondato il colpo con l’Udinese. Quindi non è che manca l’intesa tra Pozzo e De Laurentiis, semplicemente non è stata ancora cercata perché ilprima deve vendere. Ultime notizie sulla trattativa-Udinese perle dà Radio, con Lucio Pengue che dice: “Posso affermare con estrema certezza che ilconsideracome la primissima scelta per il suo attacco. La trattativa con l’Udinese è molto calda proprio in queste ...

