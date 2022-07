Killer Abe | ' ero insoddisfatto | ho sparato per ucciderlo'

(Di venerdì 8 luglio 2022) "Ero frustato edi Shinzo Abe, ho mirato per". Queste le parole del 41enne Tetsuya Yamagami che haall'ex premier giapponese, secondo quanto ha riferito la polizia ...

Pubblicità

RaiNews : Una grave emorragia legata a una ferita 'abbastanza profonda da raggiungere il cuore': così è morto l'ex premier gi… - RadioItaliaIRIB : Shock in Giappone, E' morto l'ex premier Shinzo Abe. Il killer: 'Volevo ucciderlo' - Map_killer : @Beaoh11 Abe rapportato ai fenomenali premier europei era un dilettante. - fabiospes1 : Attentato a Shinzo Abe, così il killer ha ucciso l'ex premier del Giappone - la Repubblica - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Giappone: Ripreso il killer prima dell'attentato a #ShinzoAbe. Poi è stato subito fermato, ma non è bastato a salvare… -

"Ero frustato e insoddisfatto di Shinzo, ho mirato per ucciderlo". Queste le parole del 41enne Tetsuya Yamagami che ha sparato all'ex premier giapponese, secondo quanto ha riferito la polizia nipponica citata dalla tv Nhk. ....la causa del gesto dell'ex militare che ha deciso di porre la parole fine alla vita di Shinzo. ...una matrice terroristica e dunque che non si tratti di un gesto isolato da parte di unfuori ..."Ero frustato e insoddisfatto di Shinzo Abe, ho mirato per ucciderlo". Queste le parole del 41enne Tetsuya Yamagami che ha sparato all'ex premier giapponese, secondo quanto ha riferito la polizia nipp ...Shinzo Abe stava parlando a un comizio a Nara, nel Giappone centro-meridionale, quando un uomo gli ha sparato con un'arma da fuoco rudimentale ...