Kennedy, Rabin, Bhutto: gli altri politici uccisi come Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Se nell’immaginario collettivo moderno gli assassini politici più famosi sono quelli del presidente John Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre 1963, e poi del fratello Bob, freddato a Los Angeles il 5 giugno 1968 a Los Angeles mentre festeggiava la vittoria delle primarie, sono diversi i politici nel mondo che in epoca recente sono stati uccisi come l’ex premier del Giappone Shinzo Abe, durante un comizio o un raduno politico. La sera del 4 novembre del 1995 a Tel Aviv, alle 21.30, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin fu ucciso da un fanatico religioso ebreo alla fine di una manifestazione in sostegno agli accordi di Oslo, che Rabin aveva firmato con Yasser Arafat due anni prima alla Casa Bianca. Il 27 dicembre 2007 l’ex premier Benazir ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Se nell’immaginario collettivo moderno gli assassinipiù famosi sono quelli del presidente John, ucciso a Dallas il 22 novembre 1963, e poi del fratello Bob, freddato a Los Angeles il 5 giugno 1968 a Los Angeles mentre festeggiava la vittoria delle primarie, sono diversi inel mondo che in epoca recente sono statil’ex premier del Giappone Shinzo Abe, durante un comizio o un raduno politico. La sera del 4 novembre del 1995 a Tel Aviv, alle 21.30, il primo ministro israeliano Yitzhakfu ucciso da un fanatico religioso ebreo alla fine di una manifestazione in sostegno agli accordi di Oslo, cheaveva firmato con Yasser Arafat due anni prima alla Casa Bianca. Il 27 dicembre 2007 l’ex premier Benazir ...

(Adnkronos) – Se nell'immaginario collettivo moderno gli assassini politici più famosi sono quelli del presidente John Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre 1963, e poi del fratello Bob, freddato a Los Angeles il 5 giugno 1968 a Los Angeles mentre festeggiava la vittoria delle primarie, sono diversi i politici nel mondo che in epoca recente sono stati uccisi come l'ex premier del Giappone Shinzo Abe, durante un comizio o un raduno politico. La sera del 4 novembre del 1995 a Tel Aviv, alle 21.30, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin fu ucciso da un fanatico religioso ebreo alla fine di una manifestazione in sostegno agli accordi di Oslo, che Rabin aveva firmato con Yasser Arafat due anni prima alla Casa Bianca. Il 27 dicembre 2007 l'ex premier Benazir Bhutto fu assassinata in Pakistan.