Kenan Yildiz, il gioiellino turco che la Juventus ha soffiato al Bayern Monaco (Di venerdì 8 luglio 2022) Da sempre attenta ai giovani di talento, anche questa volta la Juventus ci ha visto lungo assicurandosi a parametro zero il centrocampista turco, Kenan Yildiz, classe 2005, svincolatosi dal Bayer Monaco e sul quale c’era da tempo il Barcellona. Kenan Yildiz: un altro big di esperienza per la Juventus? I bianconeri hanno fiutato l’affare bruciando la concorrenza, tra cui il Barcellona. Sono stati definiti tutti i dettagli e presto sarà a Torino per visite mediche e firma su un contratto triennale. Resta da capire soltanto se sarà aggregato alla Primavera o all’Under 23. Il trequartista turco è uno dei talenti più in vista della sua generazione, tanto che il Bayern Monaco, nel quale è cresciuto, ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Da sempre attenta ai giovani di talento, anche questa volta laci ha visto lungo assicurandosi a parametro zero il centrocampista, classe 2005, svincolatosi dal Bayere sul quale c’era da tempo il Barcellona.: un altro big di esperienza per la? I bianconeri hanno fiutato l’affare bruciando la concorrenza, tra cui il Barcellona. Sono stati definiti tutti i dettagli e presto sarà a Torino per visite mediche e firma su un contratto triennale. Resta da capire soltanto se sarà aggregato alla Primavera o all’Under 23. Il trequartistaè uno dei talenti più in vista della sua generazione, tanto che il, nel quale è cresciuto, ha ...

