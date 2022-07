Kappa FuturFestival, la musica elettronica accende Torino: un ritorno da record (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo due anni di stop, è tornato in scena al Parco Dora l’evento per gli appassionati di club culture. Con numeri da capogiro: 85mila presenti arrivati da 105 nazioni, 36 ore di show spalmate su tre giorni, oltre 70 artisti in sequenza su 4 palchi. E c’è già chi pensa al prossimo anno Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo due anni di stop, è tornato in scena al Parco Dora l’evento per gli appassionati di club culture. Con numeri da capogiro: 85mila presenti arrivati da 105 nazioni, 36 ore di show spalmate su tre giorni, oltre 70 artisti in sequenza su 4 palchi. E c’è già chi pensa al prossimo anno

Carla12450515 : @TgrRai @TgrRaiLazio Torino, parco Dora , 30000 persone, tre giorni, scorso w.e. (Non) si contano le mascherine... - riccardofm : Non ho ancora sentito una traccia bella nei video del Kappa FuturFestival - CatelliRossella : Kappa FuturFestival, 85.000 persone a Torino da 105 nazioni - Musica - ANSA - EndCent : Oltre 85mila persone per la IX edizione del #KappaFuturFestival: appuntamento al 2023 - solospettacolo : Kappa FuturFestival, 85.000 persone a Torino da 105 nazioni -