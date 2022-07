Juventus, visite mediche per Di Maria al J Medical (Di venerdì 8 luglio 2022) visite mediche in corso per Angel Di Maria al J Medical. Dopo l’arrivo a Torino nella tarda serata di ieri, l’argentino ha raggiunto questa mattina il centro medico per i test fisici, accolto da oltre duecento tifosi in festa. ‘El Fideo’ si è concesso ai sostenitori bianconeri per autografi e fotografie prima di entrare nella struttura. Con lui al J Medical anche Dusan Vlahovic, anche lui sottoposto a test fisici. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)in corso per Angel Dial J. Dopo l’arrivo a Torino nella tarda serata di ieri, l’argentino ha raggiunto questa mattina il centro medico per i test fisici, accolto da oltre duecento tifosi in festa. ‘El Fideo’ si è concesso ai sostenitori bianconeri per autografi e fotografie prima di entrare nella struttura. Con lui al Janche Dusan Vlahovic, anche lui sottoposto a test fisici. SportFace.

