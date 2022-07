Juventus, Pogba sui social: "It's time, ci vediamo presto" (Di venerdì 8 luglio 2022) Aumenta l'attesa per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Con un post su Instagram, il centrocampista francese si dice pronto a tornare alla Vecchia Signora dopo sei anni. Secondo quanto riportato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 8 luglio 2022) Aumenta l'attesa per il ritorno di Paulalla. Con un post su Instagram, il centrocampista francese si dice pronto a tornare alla Vecchia Signora dopo sei anni. Secondo quanto riportato...

Pubblicità

DiMarzio : #Juventus | Anticipato l'arrivo di #Pogba a Torino: - romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - GiovaAlbanese : Il volo privato sul quale sta viaggiando #Pogba in direzione Torino è atteso all'aeroporto di Caselle dopo le 16 ??… - myloveisjuve : RT @fuoridallhype_: Dybala quando domani vedrà i post della Juventus su Pogba - emamarro : RT @GiovaAlbanese: Il volo privato sul quale sta viaggiando #Pogba in direzione Torino è atteso all'aeroporto di Caselle dopo le 16 ?? #Juve… -