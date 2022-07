Juventus, Paul Pogba è atterrato a Torino (VIDEO) (Di venerdì 8 luglio 2022) L’attesa è finita: ormai è solo questione di tempo per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese è infatti atterrato all’aeroporto di Torino per iniziare una nuova avventura con la maglia dei bianconeri. L’ex Manchester United era partito da Miami, dove aveva trascorso le vacanze estive, ed è arrivato nel capoluogo piemontese alle ore 17:30 circa. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto. Di seguito il VIDEO postato sui social dalla Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) L’attesa è finita: ormai è solo questione di tempo per il ritorno dialla. Il centrocampista francese è infattiall’aeroporto diper iniziare una nuova avventura con la maglia dei bianconeri. L’ex Manchester United era partito da Miami, dove aveva trascorso le vacanze estive, ed è arrivato nel capoluogo piemontese alle ore 17:30 circa. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto. Di seguito ilpostato sui social dalla. SportFace.

