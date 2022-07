Juventus | isite mediche per Di Maria tra l’entusiasmo dei tifosi

(Di venerdì 8 luglio 2022) A Torino è il giorno di Angel Di: dopo lo sbarco di ieri all'aeroporto di Caselle e la notte al J Hotel, il Fideo è arrivato al J Medical per le vcon il club bianconero accolto dall'entusiasmo di oltre 200.Dopo i test, la firma sul contratto e l'atteso annuncio. Anche Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per sostenere le vdi rito. DV9 è stato accolto con grande affetto daie lui si è fermato per fare foto e autografi.

Oggi sarà una giornata molto intensa per il belga che dovrà prima sostenere le classiche v... Il bosniaco, in passato, era stato accostato allache, da tempo, sta cercando un vice Dusan .Oggi sarà una giornata molto intensa per il belga che dovrà prima sostenere le classiche v... Il bosniaco, in passato, era stato accostato allache, da tempo, sta cercando un vice Dusan . In casa Juventus visite mediche per Gatti e Vlahovic - Calcio L'arrivo di Pogba all'aeroporto di Torino-Caselle fa esplodere i tifosi della Juventus, pronti ad accoglierlo con cori e parole d'amore ...TORINO. Intorno alle ore 17 l'aereo nel quale viaggiavano Paul Pogba e il suo entourage è atterrato all'aeroporto di Caselle.