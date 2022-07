Juventus, Di Maria: “Sono felice, qui come una famiglia” (Di venerdì 8 luglio 2022) “È una nuova tappa per me. Sono molto, molto felice”. Queste le prime parole da nuovo giocatore bianconero di Angel Di Maria ai microfoni del sito ufficiale della Juventus. “Dal momento in cui ho detto sì, l’ho visto fin dal primo giorno, tutte le persone Sono diventate come una famiglia, che si prende cura di te. E la verità è che questo mi rende molto felice” ha aggiunto l’esterno d’attacco argentino, arrivato alla Juve da svincolato dopo la lunga avventura al PSG. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) “È una nuova tappa per me.molto, molto”. Queste le prime parole da nuovo giocatore bianconero di Angel Diai microfoni del sito ufficiale della. “Dal momento in cui ho detto sì, l’ho visto fin dal primo giorno, tutte le personediventateuna, che si prende cura di te. E la verità è che questo mi rende molto” ha aggiunto l’esterno d’attacco argentino, arrivato alla Juve da svincolato dopo la lunga avventura al PSG. SportFace.

