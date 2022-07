Juventus, Di Maria è sbarcato a Torino: visite e firma (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Di Maria è atterrato a Torino . Il volto nuovo della Juventus è sbarcato intorno alle 22.40, tanti i tifosi e i curiosi ad attenderlo all’aeroporto di Caselle. Il programma dell’argentino... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Diè atterrato a. Il volto nuovo dellaintorno alle 22.40, tanti i tifosi e i curiosi ad attenderlo all’aeroporto di Caselle. Il programma dell’argentino...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorro… - romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani l'arrivo di #DiMaria a Torino - i_loen : RT @romeoagresti: #Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorrow morn… - yoshi5477 : RT @romeoagresti: #Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorrow morn… -