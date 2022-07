Juventus, Di Maria è arrivato al JMedical. (Di venerdì 8 luglio 2022) Juventus DI Maria- Giorni di presentazioni in casa bianconera, oggi il nuovo acquisto Angel Di Maria sosterrà le visite mediche di rito per sbloccare l’idonietà sportiva e unirsi ai suoi nuovi compagni. Calorosa accoglienza dei tifosi bianconeri che hanno accolto in maniera molto calda il nuovo esterno d’attacco. Di Maria firmerá un contratto annuale con opzione per il secondo a 7 milioni netti a stagione. Angel Di Maria, non ha bisogno di presentazioni, straordinario attaccante dotato di un eccellente dribbling grazie al quale riesce a saltare con abilità ogni tipo di avversario. Permette spesso alla sua squadra di appartenenza di trovarsi in superiorità numerica quando si porta in attacco. Inoltre, sa sa giocare benissimo senza palla e i suoi movimenti aiutano a smarcare con facilità i compagni. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)DI- Giorni di presentazioni in casa bianconera, oggi il nuovo acquisto Angel Disosterrà le visite mediche di rito per sbloccare l’idonietà sportiva e unirsi ai suoi nuovi compagni. Calorosa accoglienza dei tifosi bianconeri che hanno accolto in maniera molto calda il nuovo esterno d’attacco. Difirmerá un contratto annuale con opzione per il secondo a 7 milioni netti a stagione. Angel Di, non ha bisogno di presentazioni, straordinario attaccante dotato di un eccellente dribbling grazie al quale riesce a saltare con abilità ogni tipo di avversario. Permette spesso alla sua squadra di appartenenza di trovarsi in superiorità numerica quando si porta in attacco. Inoltre, sa sa giocare benissimo senza palla e i suoi movimenti aiutano a smarcare con facilità i compagni. ...

romeoagresti : #Juventus: #DiMaria è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Di Maria has arrived at J Medical to unde… - romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorro… - romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - zorrobw : 'Di Maria è tutto un teatrino architettato dalla Juventus per mettere pressione al Sassuolo, la società torinese no… - mvrchisio : RT @romeoagresti: #Juventus: #DiMaria è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Di Maria has arrived at J Medical to undergo hi… -