Juventus | colpo di scena | l’alternativa a Koulibaly spiazza tutti

Leggi su serieanews

(Di venerdì 8 luglio 2022) In casail club bianconero è pronto a rivoluzionare la propria rosa. Non solo grandi cessioni, ma anche colpi in entrata. Il calciomercato dellasembra pronto ad una svolta totale. Angel Di Maria è arrivato ieri sera mentre oggi potrebbe essere il giorno di Paul Pogba. Questi sono solo i primi botti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.