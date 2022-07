Juventus, CdS: “De Ligt verso il Bayern Monaco, Allegri sonda il futuro” (Di venerdì 8 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il quotidiano in questione CdS, la Juventus con De Ligt verso la Bundes è alla grande ricerca del suo successore. Tanti i nomi che ad oggi sono stati messi in ballo per andare alla grande sostituzione. La scelta del nuovo difensore bianconero non sarà dettata dalla grande frenesia e della voglia di fare tutto e subito, ma si faranno delle valutazioni importanti. La Juve dovrebbe spingere il piede sull’acceleratore per trasformare tutte le alternative in un piano principale. Anche perché la cessione di Matthijs D e Ligt non è solo un’ipotesi, ma assomiglia a una certezza in attesa di capire quanto il club bianconero riuscirà a spuntare dal Bayern Monaco. Già, perché la società bavarese sta andando dritto per dritto, individuato l’obiettivo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022), CDS- Come riporta il quotidiano in questione CdS, lacon Dela Bundes è alla grande ricerca del suo successore. Tanti i nomi che ad oggi sono stati messi in ballo per andare alla grande sostituzione. La scelta del nuovo difensore bianconero non sarà dettata dalla grande frenesia e della voglia di fare tutto e subito, ma si faranno delle valutazioni importanti. La Juve dovrebbe spingere il piede sull’acceleratore per trasformare tutte le alternative in un piano principale. Anche perché la cessione di Matthijs D enon è solo un’ipotesi, ma assomiglia a una certezza in attesa di capire quanto il club bianconero riuscirà a spuntare dal. Già, perché la società bavarese sta andando dritto per dritto, individuato l’obiettivo ...

