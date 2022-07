Juve, si accende l'asta per De Ligt. E il Bayern rilancia fino a 90 milioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

NicoSpinelli8 : @_FoxRed Ieri era quasi ns. L'altro ieri del Milan. Oggi si accende con la Juve. Tutto bellissimo - Mauallegro : L’Inter con le pezze al culo che compra la qualunque la Juve che ha speso letteralmente zero deve vendere de Ligt p… - lacittanews : Probabilmente è solo una questione di tempo, ma il futuro in Italia per due dei difensori più forti della Serie A è… - zazoomblog : Skriniar e de Ligt in uscita. Tra Inter e Juve si accende la sfida per Bremer - #Skriniar #uscita. #Inter #accende - CalcioOggi : Nessuna offerta ma zero autografi con i tifosi. Si accende il mercato di Zaniolo, Juve alla finestra - TUTTO mercat… -