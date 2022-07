JUVE | POGBA È A TORINO | tifosi in delirio | autografi per tutti VIDEO Le prime parole | 'Sono tornato'

Pubblicità

Gazzetta_it : VIDEO 'Ci vediamo presto': #Pogba, in aereo, annuncia il suo ritorno alla Juve - AlfredoPedulla : #Juve: #Dimaria e #Cambiaso probabili visite venerdì. #Pogba tra sabato e domenica, più sabato - GiovaAlbanese : #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it - tuttosport : #Pogba-#Juve, primo sorriso: 'Non è cambiato niente' - juve_magazine : JUVENTUS - Pogba: 'Sono molto contento di essere tornato' -

2 Primissime parole da bianconero per Paul, tornato oggi a Torino dopo sei al Manchester United. Proprio l'account ufficiale della Vecchia Signora ha pubblicato il primo commento felice del centrocampista bianconero: 'Sono tornato, sono ...Massimiliano Allegri ritrova però quello che serve alla sua: fantasia e strappo a centrocampo, tecnica e fisicità, classe e leadership.non sarà forse più quello venduto proprio allo ...Inizia la seconda avventura del francese a Torino. Il portiere è il nuovo rinforzo viola. CR7 non convocato per la tournée dello United. Verstappen ottiene la pole position della gara sprint del Gran ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...