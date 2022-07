Juve, non solo Di Maria: bagno di folla anche per Vlahovic al suo arrivo al J Medical – VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo Di Maria è arrivato al J Medical anche Dusan Vlahovic: bagno di folla per il centravanti della Juve Dopo Di Maria è arrivato al J Medical anche Dusan Vlahovic: bagno di folla per il centravanti della Juve. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventusnews24 (@Juventusnews24com) Allegri è pronto ad abbracciare in ritiro i suoi pezzi da 90 e iniziare al meglio la nuova stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo Diè arrivato al JDusandiper il centravanti dellaDopo Diè arrivato al JDusandiper il centravanti della. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com) Allegri è pronto ad abbracciare in ritiro i suoi pezzi da 90 e iniziare al meglio la nuova stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

