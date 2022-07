Juve, il volo di Di Maria come un film: oltre 6000 'spettatori' (Di venerdì 8 luglio 2022) TORINO - come se fosse la prima proiezione di un film al cinema. Così è stato vissuto l' arrivo di Angel Di Maria in Italia da parte dei tifosi della Juve . oltre seimila infatti hanno seguito passo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022) TORINO -se fosse la prima proiezione di unal cinema. Così è stato vissuto l' arrivo di Angel Diin Italia da parte dei tifosi dellaseimila infatti hanno seguito passo ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Juve, il volo di #DiMaria come un film: oltre 6000 'spettatori': Attesa spasmodica per l'arrivo del Fideo a Torino: i… - sportli26181512 : #Juve, il volo di #DiMaria come un film: oltre 6000 'spettatori': Attesa spasmodica per l'arrivo del Fideo a Torino… - ZonaBianconeri : RT @terribile76: Piccola nota social. Ieri. Arrivo di #DiMaria. Canale twitch #Juve con 60 spettatori a trasmettere immagini anni 50/60. Al… - terribile76 : Piccola nota social. Ieri. Arrivo di #DiMaria. Canale twitch #Juve con 60 spettatori a trasmettere immagini anni 50… - ZonaBianconeri : RT @danko_1983: Ieri leggevo del sacrificio #zakaria. Io sacrificherei uno tra #rabiot o #arthurmelo che non hanno mai spiccato il volo. Ma… -