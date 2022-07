Juve, dopo Di Maria ecco Pogba: il Polpo è arrivato a Torino (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Polpo è tornato a casa. Alle 17.30 di venerdì 8 luglio Paul Pogba è atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle per sancire ufficialmente l’inizio della sua seconda avventura con la maglia della Juventus: un ritorno fortemente voluto dal giocatore e dal club bianconero, che ha iniziato a corteggiare il francese già dalla scorsa estate, ingolosito dalla possibilità di chiudere l’operazione a parametro zero. Si tratta del secondo rinforzo sul calciomercato in meno di 24 ore per la Vecchia Signora, che sta rispondendo colpo su colpo alla concorrenza dell’Inter per cercare di tornare a competere per il vertice e riportare lo Scudetto alla Continassa. Giovedì sera infatti anche Angel Di Maria è sbarcato in Italia per legarsi alla Juventus con un contratto annuale con opzione per il ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè tornato a casa. Alle 17.30 di venerdì 8 luglio Paulè atterrato all’aeroporto di-Caselle per sancire ufficialmente l’inizio della sua seconda avventura con la maglia dellantus: un ritorno fortemente voluto dal giocatore e dal club bianconero, che ha iniziato a corteggiare il francese già dalla scorsa estate, ingolosito dalla possibilità di chiudere l’operazione a parametro zero. Si tratta del secondo rinforzo sul calciomercato in meno di 24 ore per la Vecchia Signora, che sta rispondendo colpo su colpo alla concorrenza dell’Inter per cercare di tornare a competere per il vertice e riportare lo Scudetto alla Continassa. Giovedì sera infatti anche Angel Diè sbarcato in Italia per legarsi allantus con un contratto annuale con opzione per il ...

