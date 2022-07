Juve, Di Maria LIVE: l'argentino è arrivato al J Medical. Il boato dei tifosi VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Di Maria è arrivato. Alle 22.38 di giovedì sera è atterrato all'aeroporto di Caselle il volo privato che ha condotto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Di. Alle 22.38 di giovedì sera è atterrato all'aeroporto di Caselle il volo privato che ha condotto...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - elio_vito : La Lega fa le barricate per l'arrivo di Maria alla Juve - filgamb : la juve che prende di maria mi ricorda un po’ il milan che scelse ronaldinho. forse entrambi non super futuribili,… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Di Maria è arrivato al J Medical per le visite #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -