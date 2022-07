Juve Di Maria, c’è euforia fuori dal J Medical: i tifosi aspettano il Fideo – FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juve aspetta Di Maria per le visite mediche e intanto c’è una nutrita presenza di tifosi ad attenderlo fuori dal J Medical La Juve aspetta Di Maria per le visite mediche e intanto c’è una nutrita presenza di tifosi ad attenderlo fuori dal J Medical. Ore 08.00 – Circa 200 tifosi all'esterno del J Medical ad attendere l'arrivo di Angel #DiMaria ?? pic.twitter.com/HNS1YIMEKN— JuventusNews24.com (@junews24com) July 8, 2022 L’argentino dopo l’atterraggio a Caselle nella tarda serata di ieri è atteso questa mattina per le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Laaspetta Diper le visite mediche e intanto c’è una nutrita presenza diad attenderlodal JLaaspetta Diper le visite mediche e intanto c’è una nutrita presenza diad attenderlodal J. Ore 08.00 – Circa 200all'esterno del Jad attendere l'arrivo di Angel #Di?? pic.twitter.com/HNS1YIMEKN—ntusNews24.com (@junews24com) July 8, 2022 L’argentino dopo l’atterraggio a Caselle nella tarda serata di ieri è atteso questa mattina per le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - romeoagresti : #Juve, potrebbe essere venerdì il giorno dell’arrivo di #DiMaria a Torino // Di Maria could arrive in Turin on Frid… - infoitsport : Di Maria alla Juve: la moglie lo 'sostiene' sui social network - infoitsport : Juve, oggi il primo incontro tra Di Maria e Vlahovic: in attesa di Pogba, Dusan può già sorridere -