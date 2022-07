Juve-Bayern Monaco, l’accordo per de Ligt è vicinissimo! Colpo di scena Dybala e il Monza chiama Cavani (Di venerdì 8 luglio 2022) Si decide il futuro di Matthijs de Ligt. Juventus e Bayern Monaco sono vicinissimi all’accordo, i tedeschi hanno messo sul piatto un’offerta complessiva da 90 milioni di euro che ha fatto vacillare il club bianconero. La richiesta della Vecchia Signora è di 100 milioni e la trattativa è destinata ad andare in porto, ancora da valutare la preferenza del calciatore. Anche il Chelsea è in corsa per l’olandese. Dopo l’arrivo di Di Maria e Pogba, la Juventus è pronta a chiudere altre trattative: i nomi sono quelli di Koulibaly e Gabriel in difesa, Paredes a centrocampo e Zaniolo in attacco. E’ sempre più incerto il futuro di Paulo Dybala. L’Inter ha in mano il sì del calciatore, ma il club nerazzurro ha bloccato la trattativa dopo l’arrivo di Lukaku. L’argentino non ha più ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Si decide il futuro di Matthijs dentus esono vicinissimi al, i tedeschi hanno messo sul piatto un’offerta complessiva da 90 milioni di euro che ha fatto vacillare il club bianconero. La richiesta della Vecchia Signora è di 100 milioni e la trattativa è destinata ad andare in porto, ancora da valutare la preferenza del calciatore. Anche il Chelsea è in corsa per l’olandese. Dopo l’arrivo di Di Maria e Pogba, lantus è pronta a chiudere altre trattative: i nomi sono quelli di Koulibaly e Gabriel in difesa, Paredes a centrocampo e Zaniolo in attacco. E’ sempre più incerto il futuro di Paulo. L’Inter ha in mano il sì del calciatore, ma il club nerazzurro ha bloccato la trattativa dopo l’arrivo di Lukaku. L’argentino non ha più ...

