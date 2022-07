Jovanotti: fuori oggi “Oasi”, il nuovo capitolo del Disco del Sole (Di venerdì 8 luglio 2022) A pochi giorni di distanza dal grande debutto del Jova Beach Party 2022, che solo lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone, Jovanotti regala al suo pubblico Oasi, quattro brani inediti e il nuovo singolo in radio Sensibile all’estate; disponibile da oggi venerdì 8 luglio su tutte le piattaforme digitali. Esso andrà a comporre un nuovo capitolo del Disco del Sole, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia;. Ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti da Jovanotti a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era che pian piano danno forma al Disco fisico e completo di prossima uscita. Oltre a Sensibile all’Estate, Oasi contiene quattro ... Leggi su zon (Di venerdì 8 luglio 2022) A pochi giorni di distanza dal grande debutto del Jova Beach Party 2022, che solo lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone,regala al suo pubblico, quattro brani inediti e ilsingolo in radio Sensibile all’estate; disponibile davenerdì 8 luglio su tutte le piattaforme digitali. Esso andrà a comporre undeldel, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia;. Ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti daa due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era che pian piano danno forma alfisico e completo di prossima uscita. Oltre a Sensibile all’Estate,contiene quattro ...

