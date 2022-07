James Caan morto, la carriera e i film: non solo Sonny Corleone. 60 anni davanti alla macchina da presa (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel Padrino parte seconda con il suo Santino Sonny Corleone, James Caan, morto ieri a 82 anni, mostrò quell’inusitata bellezza e spregiudicatezza da macho impulsivo e violento che gli sarebbe rimasta cucita addosso per molto tempo. Un mafioso bellicoso e viscerale, tutto muscoli e sudore, la testa calda compressa tra i due fuochi mitici Brando/Don Vito e Pacino/Michael Corleone: il primo icona rispolverata nel film come boss stratega e saggio; il secondo star in ascesa nel film presenza vigile e apparentemente gentile. Mai parte fu più azzeccata per questo attore che rimase davanti alla cinepresa per quasi 60 anni, come del resto quel “posizionamento” nella categoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel Padrino parte seconda con il suo Santinoieri a 82, mostrò quell’inusitata bellezza e spregiudicatezza da macho impulsivo e violento che gli sarebbe rimasta cucita addosso per molto tempo. Un mafioso bellicoso e viscerale, tutto muscoli e sudore, la testa calda compressa tra i due fuochi mitici Brando/Don Vito e Pacino/Michael: il primo icona rispolverata nelcome boss stratega e saggio; il secondo star in ascesa nelpresenza vigile e apparentemente gentile. Mai parte fu più azzeccata per questo attore che rimasecineper quasi 60, come del resto quel “posizionamento” nella categoria ...

