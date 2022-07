Jaguar E-Type, un viaggio da Coventry a Ginevra per celebrare i 60 anni – FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) La E-Type rappresenta da sempre un’icona del motorismo made in England. Per per celebrare il 60° anniversario del lancio della storica vettura del Giaguaro, una carovana di E-Type limited edition (realizzate per l’occasione) ha ripercorso il viaggio da Coventry a Ginevra fatto nel 1961 da Bob Berry e Norman Dewis, allora rispettivamente Pr Manager e Test and Development Engineer di Jaguar. Il primo guidò fino in Svizzera a bordo di una coupé Fixed Head di colore Opalescent Gunmetal Grey, più nota come 9600 HP, mentre il secondo era al volante di una roadster 77 RW in colore British Racing Green. Per l’occasione, Jaguar Classic ha invitato i proprietari dei modelli E-Type 60 Collection a partecipare ad un weekend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) La E-rappresenta da sempre un’icona del motorismo made in England. Per peril 60°versario del lancio della storica vettura del Giaguaro, una carovana di E-limited edition (realizzate per l’occasione) ha ripercorso ildafatto nel 1961 da Bob Berry e Norman Dewis, allora rispettivamente Pr Manager e Test and Development Engineer di. Il primo guidò fino in Svizzera a bordo di una coupé Fixed Head di colore Opalescent Gunmetal Grey, più nota come 9600 HP, mentre il secondo era al volante di una roadster 77 RW in colore British Racing Green. Per l’occasione,Classic ha invitato i proprietari dei modelli E-60 Collection a partecipare ad un weekend ...

