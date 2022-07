Italrugby | domenica Test Match contro la Georgia | i convocati di Crowley

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’tornerà in campo10 luglio alle 20 locali (18 italiane)laall’Adjarabet Arena di Batumi nel terzo ed ultimodel Tour Estivo. Il ct Kieranha reso ufficiale la formazione: Triangolo allargato formato da Capuozzo, Padovani e Menoncello, conferma al centro per Zanon, che sarà affiancato da Brex, e per la mediana che sarà formata da Allan e Alessandro Garbisi, in terza linea, insieme a Halafihi e Ruzza, rientra nel XV titolare Michele Lamaro. Confermati anche Fuser e Cannone in seconda linea mentre in prima linea, insieme a Lucchesi e Ferrari, torna in campo dal primo minuto Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Nicotera, Nemer, Neculai, Sisi, Pettinelli, Giammarioli, Fusco e Paolo Garbisi. “Conosciamo il ...