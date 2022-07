Italia-Francia, l’Europeo femminile inizia con il botto: le azzurre puntano su Girelli, occhio a Katoto (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia femminile avrà un esordio da brividi ai Campionati Europei di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini, infatti, affronteranno la Francia, domenica sera a Rotherham: le transalpine, attualmente al numero 3 del ranking Fifa, sono una delle candidate alla vittoria finale. Gli esperti Sisal vedono la Francia favorita a 1,44 contro il 6,00 dell’Italia mentre per il pareggio si scende fino a 4,25. La partita si prospetta divertente e ricca di gol tanto che l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, in quota a 2,05. Le due nazionali non si incontrato dal 2018 a Marsiglia quando la gara finì 1-1: lo stesso risultato esatto, domenica sera al New York Stadium, è offerto a 8,25.ù L’Italia punta ovviamente sul suo numero 10, Cristiana Girelli, 53 gol in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) L’avrà un esordio da brividi ai Campionati Europei di calcio. Ledi Milena Bertolini, infatti, affronteranno la, domenica sera a Rotherham: le transalpine, attualmente al numero 3 del ranking Fifa, sono una delle candidate alla vittoria finale. Gli esperti Sisal vedono lafavorita a 1,44 contro il 6,00 dell’mentre per il pareggio si scende fino a 4,25. La partita si prospetta divertente e ricca di gol tanto che l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, in quota a 2,05. Le due nazionali non si incontrato dal 2018 a Marsiglia quando la gara finì 1-1: lo stesso risultato esatto, domenica sera al New York Stadium, è offerto a 8,25.ù L’punta ovviamente sul suo numero 10, Cristiana, 53 gol in ...

