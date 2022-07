Italia flagellata dal maltempo: a Bologna saltano gli Iron Maiden, a Roma 150 interventi dei pompieri (video) (Di venerdì 8 luglio 2022) Italia flagellata dal maltempo, che nella notte ha fatto registrare anche diversi nubifragi. Le situazioni più critiche si sono registrate a Roma e in Toscana, dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco, 150 nella sola Capitale. Ma paura e danni hanno interessato anche altre zone, da Nord a Suda, da Bologna, dove è stato annullato il concerto degli Iron Miden, alla Puglia, dove ci sono state grandinate e trombe d’aria. Attualmente la situazione è di allerta meteo arancione in Molise e Puglia e gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. A Roma 150 interventi dei vigili del fuoco A metà mattinata di oggi i vigili del fuoco di Roma erano arrivati a circa 150 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022)dal, che nella notte ha fatto registrare anche diversi nubifragi. Le situazioni più critiche si sono registrate ae in Toscana, dove sono stati necessari diversidei vigili del fuoco, 150 nella sola Capitale. Ma paura e danni hanno interessato anche altre zone, da Nord a Suda, da, dove è stato annullato il concerto degliMiden, alla Puglia, dove ci sono state grandinate e trombe d’aria. Attualmente la situazione è di allerta meteo arancione in Molise e Puglia e gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. A150dei vigili del fuoco A metà mattinata di oggi i vigili del fuoco dierano arrivati a circa 150 ...

