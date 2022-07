Italia, boom di visualizzazioni sul profilo Tik Tok per le Azzurre (Di venerdì 8 luglio 2022) boom di visualizzazioni sul profilo Tik Tok della Nazionale Azzurra di calcio. In poco più di un mese dalla sua apertura, l’account ha già superato quota 200 mila follower, collezionando oltre 10 milioni di visualizzazioni e 1 milione di like, per un engagement superiore a 1,1 milioni di interazioni. In primo piano i contenuti delle Azzurre pubblicati durante il raduno pre-Europeo, che hanno generato quasi 4 milioni di visualizzazioni. Le attività sulla piattaforma di intrattenimento di riferimento della Generazione Z (e non solo), sponsor di Uefa WEURO 2022, continueranno anche durante il Campionato Europeo, all’interno della nuova campagna digitale #LeAzzurreSiamoNoi, pensata dalla FIGC per raccontare l’avventura inglese della nostra Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)disulTik Tok della Nazionale Azzurra di calcio. In poco più di un mese dalla sua apertura, l’account ha già superato quota 200 mila follower, collezionando oltre 10 milioni die 1 milione di like, per un engagement superiore a 1,1 milioni di interazioni. In primo piano i contenuti dellepubblicati durante il raduno pre-Europeo, che hanno generato quasi 4 milioni di. Le attività sulla piattaforma di intrattenimento di riferimento della Generazione Z (e non solo), sponsor di Uefa WEURO 2022, continueranno anche durante il Campionato Europeo, all’interno della nuova campagna digitale #LeSiamoNoi, pensata dalla FIGC per raccontare l’avventura inglese della nostra Nazionale. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Italia, boom di visualizzazioni su #TikTok per le #Azzurre - valenti30146835 : RT @Massimi06250625: i giornaloni della sinistra lo nascondono - BOOM DI IMMIGRATI SIEROPOSITIVI: ANCHE L’AIDS ARRIVA IN ITALIA COL BARCONE - rosanna_357 : @Puupi200000 Non succederà niente! Per saperlo basta un veloce sguardo al passato recente non solo in Italia… L’un… - Dear_Inanna_Z : RT @Massimi06250625: i giornaloni della sinistra lo nascondono - BOOM DI IMMIGRATI SIEROPOSITIVI: ANCHE L’AIDS ARRIVA IN ITALIA COL BARCONE - Leonardoetrusco : RT @Massimi06250625: i giornaloni della sinistra lo nascondono - BOOM DI IMMIGRATI SIEROPOSITIVI: ANCHE L’AIDS ARRIVA IN ITALIA COL BARCONE -