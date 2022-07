Pubblicità

ioloraccolgo : Italgas: Gallo, su nuovo piano c'è grande interesse investitori - fisco24_info : Italgas: Gallo, su nuovo piano c'è grande interesse investitori: Si avvicina il closing per la greca Depa Infrastru… - webcomunicati : Paolo Gallo (Italgas): con il Piano Strategico 2022-2028 puntiamo su digitale ed efficientamento - newscomunicati : #annunci #news -

Agenzia ANSA

C'è un grande interesse sul nuovo "piano industriale, in particolare sul fronte della nostra visione di transizione energetica". Così l'amministratore delegato di, Paolo, conversando con l'ANSA circa il nuovo piano industriale, con la prossima tappa del roadshow prevista per il 27 luglio a Chicago. "L'attenzione principale - aggiunge - arriva ...Tanto che per l'amministratore delegato diPaoloil RePowerEU - il nuovo Piano proposto dalla squadra guidata da Ursula von der Leyen - 'con i suoi target, sia in materia di gas ... Italgas: Gallo, su nuovo piano c'è grande interesse investitori C'è un grande interesse sul nuovo "piano industriale, in particolare sul fronte della nostra visione di transizione energetica". (ANSA) ...L’Assemblea degli azionisti di Simest ha nominato ieri il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica per il triennio 2022-2025. Pasquale Salzano, direttore affari europei e ...