Isterosuzione | come funziona e quali sono le conseguenze

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in Italia regolamentata dalla Legge 194 del 1978, prevede due diverse tecniche di intervento: una farmacologica e una chirurgica. Il metodo chirurgico, sebbene negli ultimi anni sia sempre meno diffuso in favore di quello farmacologico, resta ancora il più utilizzato in Italia. Secondo i dati ISTAT, infatti, nel 2020 l’è stato il secondo tipo di intervento per la gestione degli aborti spontanei (dietro solo al raschiamento) e rappresenta la forma principale di IVG con il 55.8% degli interventi, mentre il raschiamento, con tutti i suoi rischi per la salute della donna, è una pratica effettuata nel 8,6% dei casi. Abortosi fa ad abortire? Le prassi previste in Italia Tempi, modalità e luoghi previsti dalla legge per interrompere ...