(Di venerdì 8 luglio 2022) Ci sarà ancora da attendere per vedere gliinin Italia. 30mila persone, a, erano pronte a restare sotto la pioggia battente e sfidare ilpur di assistere alle esibizioni dei loro beniamini. Per la Protezione civile, però, le condizioni atmosferiche erano proibitive: la serata è stata annullata e, pochi minuti prima dell’inizio dello show, al Sonic Park, gli spettatori sono stati rispediti a casa. Proprio sopra il palco, infatti, si avvicinavano nuvoloni minacciosi, che promettevano forte vento e un violento temporale. Gli organizzatori non hanno potuto compiere scelta diversa che rimandare l’evento. Su Twitter, i fan si sono mostrati delusi: “degliposticipato due anni a...

DalyGoldenHair : Fans degli #IronMaiden vi sono vicina sappiatelo. Che sfiga nera. #Temporale - FQMagazineit : Iron Maiden, annullato causa maltempo il concerto a Bologna. I fan sbottano: “Organizzazione penosa” - RiccardoCaponn2 : @Fanculizzatrice alla protezione civile che ieri ha fatto annullare il concerto degli iron maiden a bologna perchè… - infoitinterno : Maltempo, violento temporale a Roma. A Bologna salta il concerto degli Iron Maiden, a Firenze oltre cento int… - shiriii16 : Non io che metto gli Iron Maiden e subito dopo mi intristisco perché ieri avrei proprio voluto essere a Bologna al loro concerto ?????? -

