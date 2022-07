Iron Maiden a Bologna | cancellato il concerto per maltempo | evacuata l’area

(Di venerdì 8 luglio 2022). Ildella storica band britannica è stata annullato a causa del. Gli organizzatori hanno fatto evacuare le circa 30mila persone presenti, tra proteste e rassegnazione. Il Sonic Park ha diffuso un comunicato in cui parla di condizioni di sicurezza pericolose per tutti, dalla band ai fan. A breve, si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Renato Pozzetto compie 80 anni oggi Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione Gabry Ponte operato d’urgenza al cuore I Cheap Trick annunciano il nuovo album Blink-182: Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale: “Dio mi salvi”

Il concerto deglia Bologna è stato annullato all'ultimo minuto a causa del maltempo: le informazioni su nuova data e rimborso. Un incubo o qualcosa di molto simile per le circa trentamila persone che il 7 ...Quella di giovedì 7 luglio doveva essere una serata indimenticabile per i circa trentamila fan accorsi al Sonic Park di Bologna per assistere al concerto degli, ma lo è stata per il motivo sbagliato: a causa del maltempo che ha imperversato in varie zone dell'Emilia lo show del gruppo britannico è stato annullato all'ultimo momento, generando ...Iron Maiden a Bologna. Il concerto della storica band britannica è stata annullato a causa del maltempo. Gli organizzatori hanno fatto evacuare le circa 30mila ...E' saltata per maltempo al Sonic Park di Bologna l'unica data italiana degli Iron Maiden già posticipata a causa della pandemia.